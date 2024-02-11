США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

Вооруженные силы (ВС) США 10 февраля нанесли новые удары по территории Йемена, целью военных стали два надводных беспилотных летательных аппарата и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».
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