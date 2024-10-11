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Царьград

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"Безголосая певица нигде не нужна": В США заподозрили Орбакайте в использовании фонограммы

"Безголосая певица нигде не нужна": В США заподозрили Орбакайте в использовании фонограммы

"Безголосая певица нигде не нужна": В США заподозрили Кристину Орбакайте в использовании фонограммы на своих выступлениях.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха_ха!!!!!!!! Они заподозрили!!😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬 Да  они никогда  живьём не пела.
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