В России определились с диапазонами для 5G

В России планируется использовать частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц для развертывания технологии 5G. Это стало известно из новой Таблицы распределения полос радиочастот, утвержденной правительством в конце января.
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