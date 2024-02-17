Александр Ростовцев. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что мирные переговоры весной 2022 года в Стамбуле «дошли до очень высокой стадии», но после того, как Москва проявила «жест доброй воли» и отвела войска от Киева, кавээнщики с Банковой приняли решение воевать и дальше, получив соблазнительные заверения о поддержке из Вашингтона и Лондона.
Стамбулу-2 не бывать. Ультиматум России по переговорам с Украиной
Комментарии
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ВС
Переговоры только по проведению трибунала. А Украина к этому времени вообще должна прекратить существование как государство.
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13 час.
Ольга Кожемякина
Ну, значит и переговоров не будет!
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12 час.
В
Виталик
Союзный Договор 1922 года был денонсирован в 1991 году! А это означает что Украина должна отдать те территории которые ей нарезал Лысый Володя!
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48 мин.
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