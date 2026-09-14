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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Дайте дагестанцам немного условий и возможностей, и мы покажем себя в любом деле»

Чемпион UFC Ислам Махачев поздравил грэпплера Магомеда Джарбаева, который выиграл золото на турнире ADCC 2026 в категории до 77 кг.

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