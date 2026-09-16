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Ahead Of The Fed: Bessent, Bullion, Bans, & Hawkish Bias

Ahead Of The Fed: Bessent, Bullion, Bans, & Hawkish Bias

Ahead Of The Fed: Bessent, Bullion, Bans, & Hawkish Bias Authored by Peter Tchir via Academy Securities, Before jumping into the Fed, let’s just spend another minute on diesel, and Bessent’s “Performance” which along with Warsh’s Difficult Task, were formed the bulk of last weekend’s Never Forgotten! And Some Work Stuff… Bessent’s "Performance" & Bullion On the Treasury buyback, we didn’t even get to the full $6 billion.

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