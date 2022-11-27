Череда загадочных, так непохожих на себя, но тем не менее связанных друг с другом убийств, встряхнула в 30-е годы Европу до такой степени, что элита едва могла спать, переживая за собственные жизни

Серия таинственных убийств, столь непохожих друг на друга, но связанных друг с другом, потрясла Европу 30-х годов до такой степени, что элита едва могла спать и беспокоилась за собственную жизнь.
Популярные статьи
- В 2003 году произошли события, в результате которых «ЮКОС» перестал существовать, а Ходорковский отправился отбывать наказание за решетку
- Семен Данилович Номоконов – тунгус по национальности, уничтоживший 368 гитлеровцев, а также обучивший более 100 снайперов
- В настоящее время большинство стран хотят изменить победоносную роль СССР над Германией
Свежие комментарии