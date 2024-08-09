Красота требует жертв: у симулятора жизни inZOI с фотореалистичной графикой по...

Красота требует жертв: у симулятора жизни inZOI с фотореалистичной графикой появилась страница в Steam и системные требованияЮжнокорейский издатель и разработчик Krafton (PUBG: Battlegrounds) сообщил об открытии в сервисе Steam страницы inZOI — своего симулятора жизни в духе The Sims с фотореалистичной графикой.