НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Красота требует жертв: у симулятора жизни inZOI с фотореалистичной графикой по...

Красота требует жертв: у симулятора жизни inZOI с фотореалистичной графикой по...

Красота требует жертв: у симулятора жизни inZOI с фотореалистичной графикой появилась страница в Steam и системные требованияЮжнокорейский издатель и разработчик Krafton (PUBG: Battlegrounds) сообщил об открытии в сервисе Steam страницы inZOI — своего симулятора жизни в духе The Sims с фотореалистичной графикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх