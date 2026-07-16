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Всё о женщинах

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Дерматолог рассказала, как защитить волосы в жаркий сезон

Дерматолог рассказала, как защитить волосы в жаркий сезон

Дерматолог Екатерина Комиссарова рассказала «Чемпионату», что ультрафиолет и морская соль — агрессивная пара, которая разрушает защитный слой кожи, вытягивает влагу из волосяного стержня и делает ногти хрупкими.

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