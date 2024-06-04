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Новости Брянска

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Федеральный канал показал карту с включенным в зону поражения Брянском

Федеральный канал показал карту с включенным в зону поражения Брянском

В программе ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали о потенциальной угрозе.В программе «60 минут» по телеканалу «Россия 1» накануне вечером, 3 июня, показали карту, на которой отмечены зоны поражения территории РФ западным оружием.

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