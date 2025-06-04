Политика как он...
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Политика как она есть

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Восковое чучело Макрона украли из музея устроители антироссийского шабаша

Восковое чучело Макрона украли из музея устроители антироссийского шабаша

Восковая статуя Макрона была украдена из парижского музея устроителями антироссийской акции во французской столицы.

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