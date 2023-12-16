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Попали в случай: тайные мужья и лучшие друзья российских правителей

Попали в случай: тайные мужья и лучшие друзья российских правителей

В названии своей книги о знаменитых фаворитах русских царей, императоров и одного советского генералиссимуса Максим Батманов обыгрывает конноспортивную лексику: на многих его героев, пробивавших себе дорогу «с самых низов», но сумевших доскакать до высших эшелонов власти, никто бы не рискнул сделать крупную ставку в начале их жизненного забега.

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