Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Выборы, выборы...

В странах ЕС проходят выборы в Европарламент.  Немецкий Bild перечисляет несколько партий, которые представили своих кандидатов в депутаты Европарламента: «Партия за биомедицинские исследования в области омоложения»; «Партия двухвостой собаки»; «Да лучшему ЕС с инопланетянами, остановим дороговизну и войну»; «Пустые места».

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