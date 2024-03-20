5 рецептов паштета, которые придутся по вкусу капризным детям и привередливому мужу

Паштет – отличный вариант для перекусов и полноценного завтрака, обеда или ужина. Он отлично заменит любой бутерброд с колбасой и сыром, а если его подать с гарниром, то и вовсе станет прекрасным дополнением основного блюда, которым не стыдно угостить гостей, а также накормить всё семейство.
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