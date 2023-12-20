Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Валиева, Петросян, Муравьева, Горбачева, Синицына и Фролова выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 Челябинск Женщины Короткая программа Начало – 17:00 по московскому времени (22 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – в телеэфире Первого канала Участницы Мария Агаева Екатерина Анисимова Софья Важнова Камила Валиева Алина Горбачева Ксения Гущина София Захарова Елизавета Куликова Арина Кшецкая Софья Муравьева Аделия Петросян Дарья Садкова Ксения Синицына Мария Талалайкина Анна Фролова Людмила Фурсова Майя Хромых Вероника Яметова ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.