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МОСИНФОРМ

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Сергунина: На столичный конкурс «Лидеры цифровой трансформации» поступило рекордное число заявок

Сергунина: На столичный конкурс «Лидеры цифровой трансформации» поступило рекордное число заявок

На восьмой конкурс на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» зарегистрировались ИТ-специалисты со всей России и еще из 40 государств — от Казахстана и Турции до Китая и Южно-Африканской Республики.

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