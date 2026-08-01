Enbridge опубликовала результаты за II квартал 2026 года и расширила портфель проектов до $41 млрд

Канадская энергетическая корпорация Enbridge Inc. представила финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, подтвердила годовой прогноз и объявила о расширении портфеля гарантированных инвестиционных проектов до 41 миллиарда канадских долларов.
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