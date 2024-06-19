Прокуратура обязала мэрию Новосибирска построить ливневки

Системы водоотведения должны появиться на улицах Советского района.Прокурор Советского района через суд сумел обязать мэрию Новосибирск и муниципальное предприятие "Метро МиР" обустроить на территории Академгородка и Бердского шоссе ливневую канализацию.
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