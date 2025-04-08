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Предметный диалог с США позволило начать ноябрьское применение БРСД «Орешник»

Предметный диалог с США позволило начать ноябрьское применение БРСД «Орешник»

Применив 21 ноября 2024 года новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник», российские Вооружённые силы продемонстрировали возможность того, как можно было бы значительно приблизить завершение украинского конфликта на своих условиях.

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