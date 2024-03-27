В Калуге вновь обстреляли автобус

В Калуге неизвестный выстрелил в новый городской автобус. На остановке у сквера Медсестер в центре Калуги неизвестный мужчина подошел к автобусу МУП ГЭТ УКТ во время стоянки и выстрелил в боковое стекло у водительского места, оно рассыпалось.
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