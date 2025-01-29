Как живет средний класс в разных странах

АМ

Алиса Майская

Все, что касается среднего класса в Англии, Италии, США и Германии- ложь. Средний класс живет значительно скромнее. Представленные интерьеры , квартиры и дома - это жилье зажиточных людей, а уж 65% в США так точно не живут, ) в лчшем случае процентов 20 и то с натяжкой), в Германии такое жилье в центре города могут себе позволить семьи с годовым доходом выше 100 тыс.евро, а это далеко не средний класс, (сама живу в столице Нижней Саксонии, (ФРГ) и семья наша имеет доход выше среднего, но наша квартира в центре города далека от представленной на фото по площади). Итальянцы живут того скромнее, Англичане и Французы - тем более, (в этих странах еще более высокие чем в Германии налоги и в условиях кризиса, люди себе отопление позволить не могут даже в маленькой квартире, т.к. цены взлетели в разы за последние два года). Стоимость жилья в условиях мигрантского кризиса достигла рекордных цифр, а кредиты можно получить только в случае гарантированного дохода в тече6ние 20 лет, (сейчас мало кто может гарантировать что-то даже на 2-3 года), аренда становится все сложнее, (миллионы беженцев с одной только украины, не говоря уже о Ближнем востоке и странах Африки). Так что, глупости писать - не мешки ворочать, (мягко говоря)