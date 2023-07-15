Если бы не бабушка, внебрачная дочь отца и не узнала, что он умер, и не претендовала на наследство

Дмитрий Яковлев

Извините за длинный текст..Но коротко не получится . О бывших жёнах , новых жёнах с детьми...Меркантильности и прочем . Моя ЛИЧНАЯ история-можно , кстати , не анонимно . Итак . Моя мать в далёком 1973-м в свои 18 лет приехала со Ставрополья "покорять Ленинград"..Как многие до неё..Да и после тоже:) Быстро познакомилась с отцом-на год всего старше . Отец из семьи потомственных торговых работников ( кто СССР помнит-тот поймёт) . Поженились , в 1974-м я родился.... Дедушка мои с бабушкой приняли её достаточно легко , хотя жили в двухкомнатной Со старшим братом отца ( родился в Ленинграде в 1944-м...Ребёнок Блокады . И психическое здоровье вследствии этого...) , средним братом (этот нормальный-но чекист . В прямом смысле , до майора КГБ дослужился), ну плюс дача в Токсово-где я и вырос . Впрочем , квартиры отдельные получили все очень быстро-и брат отца и мой отец. Уже в 1978-м(!!!)_ Ну , естественно , мать пристроили в ту же торговлю..Отец , само собой , там же-уже в 1979-м-завмаг. Деньги в 24 года в голову , понятно , ударили:)) И стресс постоянный , понятно . Любовница..Но тут , по некоторым обьективным причинам не осуждаю . А в 1984-м-"Андроповская чистка"(тоже , кто Союз помнит-поймёт) -итог "Статья 93прим УК РСФСР , "Хищение социалистической собственности в особо крупных размерах"-натянули с трудом , "Особо крупные" начинались с 20 000-ему насчитали 20400.."12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима" Не в Сибирь-тут же , в пригороде Ленинграда.Мать на развод подала на следующий день-тоже не осуждаю . Ибо муж работника торговли (и не только торговли) сидящий по ТАКОЙ статье-это..На алименты не подавала , наоборот-поддерживали его в зоне всей семьёй . В конце 80-х-начале 90-х...Чай , сигареты и прочее-коробками отправляли..Во времена , когда всё на воле было по таллонам и то..Да и мозги у папы работали всегда дай бог каждому . А дальше...В 91-м познакомился с "заочницей" . Его ровесница , разведена , сын , ушастый "Запорожец" и шуба пятнадцатилетней выдержки:) Но вышла замуж официально..Хотя оставалось папе сидеть..Много . НО-1992 год , УДО (чего не ожидал НИКТО. Дед все годы пытался по старым связям что-то смделать-а связи..Связи были) но умер в 1986-м. Дальше-мозги+связи , да ещё начало 90-х..Короче-за полгода стал классическим "Новым русским"-килограммы золота , кубометры (без преувеличения , сам видел) долларов...НО!!! Мачеха , так сказать , выиграла в лотерею...И стала голодную молодость компенсирорвать И меня с отцом...Отдалять . А у нас в роду у всех мужчин особенность-мы...женскому влиянию легко поддаёмся . Если оно с умом , а не напрямую:) Брат отца через это и из КГБ вылетел..(Но в мэрию Санкт-Петербурга пристроился)В общем-общение наше с отцом после его освобождения на нет сошло полностью. Кстати-понять её тоже могу..В 98-м умирает бабушка...А после 2004-го отбщение прекратилось ПОЛНОСТЬЮ . Что характерно-на могилу дедушки с бабушкой кроме меня не ездил..НИКТО. Старший брат отца умер в 2010-м , подхоронили к ним же-и..ВСЁ. Хотя жил папа преимущественно на даче (летом . Зимой-в Черногории) откуда пешком 15 минут..Мне-70 км , так что ездил пару-тройку раз в год . В этом году был 27-гомая , перед троицей. А 9-го июня был недалеко , по работе-и как торкнуло :"А заеду-ка на кладюище"..Заехал . Крест-"Такой-то , 24.05.1954-30.05.2023".. То есть мне...Даже не удосужились о смерти отца сообщить . И могила...Два венка и пара букетов.. Вот такая вот...Жизня😩 И такие вот...Женщины с детьми от первого брака