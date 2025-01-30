🎻 В Концертном центре «Сириус» начался монтаж акустических систем в Главном зале🛠️ Стены зала оснащают специализированными акустическими панелями, отвечающими за формирование безупречного звучания.
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🎻 В Концертном центре «Сириус» начался монтаж акустических систем в Главном зале🛠️ Стены зала оснащают специализированными акустическими панелями, отвечающими за формирование безупречного звучания.