В России с Нового года могут заметно вырасти штрафы для водителей. За нарушения ПДД хотят взимать в 1,5 раза больше.
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В России с Нового года могут заметно вырасти штрафы для водителей. За нарушения ПДД хотят взимать в 1,5 раза больше.