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Где накрыло офицеров НАТО, почему мигрантам пришлось извиняться и как жгли "Абрамсы"

Армия России ударила по штабу с офицерами НАТО и сожгла первую партию "Абрамсов", а мигранты бросились "сильно извиняться" на камеру.

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