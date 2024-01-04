Елка желаний для девочки Жени: отца-одиночку вернули с фронта на Новый Год

В канун праздника папа-герой постучался в дверь родного дома.У маленькой Жени из Челябинска накануне Нового Года исполнилась главная мечта: с фронта на праздники вернулся папа! Боец один воспитывает дочь, его призвали, и девочка осталась с бабушкой.