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Царьград

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Елка желаний для девочки Жени: отца-одиночку вернули с фронта на Новый Год

Елка желаний для девочки Жени: отца-одиночку вернули с фронта на Новый Год

В канун праздника папа-герой постучался в дверь родного дома.У маленькой Жени из Челябинска накануне Нового Года исполнилась главная мечта: с фронта на праздники вернулся папа! Боец один воспитывает дочь, его призвали, и девочка осталась с бабушкой.

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