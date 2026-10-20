Актриса Ольга Зуева и актер Данила Козловский во время кинопремьеры в Москве, октябрь 2018 года © Евгений Одиноков/РИА "Новости"Адвокат актрисы Ольги Зуевой Елена Смирнова высказалась о судебном разбирательстве с Данилой Козловским.