Шахматист Карякин написал письмо в поддержку спецоперации в Донбассе

Другие , 28 фев, 00:12 0 Экс-претендент на звание чемпиона мира по шахматам Карякин поддержал решение Путина Российский гроссмейстер Сергей Карякин, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года, написал открытое письмо в поддержку решения президента России Владимира Путина о спецоперации в Донбассе Сергей Карякин (Фото: ТАСС) Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года россиянин Сергей Карякин написал отрытое письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором выразил поддержку его решения о проведении спецоперации в Донбассе.