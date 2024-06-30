Дьяков о тренерстве: «Цель – поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб Серии А. Посмотрим, стану ли жаловаться, как Юран и Ташуев, на приток сербских тренеров»

«Я получил тренерскую лицензию категории B, скоро пойду на A. В планах работать главным тренером. Посмотрим, стану ли тогда жаловаться, как Юран и Ташуев, на приток сербских тренеров в РПЛ или спокойно буду работать и не ныть.