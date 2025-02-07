О паранормальных явлениях (мир привидений, спиритизм, полтергейст). Реален ли мир привидений? Все мы уже слышали о призраках: кто-то непосредственно встречался с ними в жизни, кто-то читал о них в книгах, журналах или в газетах, кто-то видел «призраков» по телевидению, в кинофильмах, в театральных представлениях.
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