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О паранормальных явлениях (мир привидений, спиритизм, полтергейст).

О паранормальных явлениях (мир привидений, спиритизм, полтергейст).

О паранормальных явлениях (мир привидений, спиритизм, полтергейст).                                                           Реален ли мир привидений? Все мы уже слышали о призраках: кто-то непосредственно встречался с ними в жизни, кто-то читал о них в книгах, журналах или в газетах, кто-то видел «призраков» по телевидению, в кинофильмах, в театральных представлениях.

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