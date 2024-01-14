Кеннеди-младший призвал прекратить помощь Украине

ВАШИНГТОН, 14 января, ФедералПресс. Кандидат на пост главы государства, племянник 35-го президента Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший выступил за ужесточение контроля над границей с Мексикой и прекращение помощи Украине.
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