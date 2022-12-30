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«Енисей» подтвердил переговоры «Пари НН» с Горловым: «Рады, что уже 2-й раз подряд нашим тренером интересуется клуб РПЛ. Защищаем свои интересы»

«Енисей» подтвердил переговоры «Пари НН» с Горловым: «Рады, что уже 2-й раз подряд нашим тренером интересуется клуб РПЛ. Защищаем свои интересы»

Директор «Енисея» оценил вероятность ухода Артема Горлова с поста главного тренера. Сообщалось, что 35-летний специалист уже договорился с «Пари НН», но клубам нужно согласовать отступные.

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