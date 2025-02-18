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Кавелашвили заявил, что Грузию пытались подтолкнуть к войне с Россией

Кавелашвили заявил, что Грузию пытались подтолкнуть к войне с Россией

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie выразил обеспокоенность тем, что после начала украинского конфликта внешние силы подталкивали Грузию к войне с Россией, оставляя ее наедине с ядерной державой.

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