Экс-игрок Мостовой: думаю, что "Краснодар" должен удержать преимущество в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 26-го тура и заявил, что считает "Краснодар" главным претендентом на победу в нынешнем сезоне.
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