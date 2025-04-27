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Экс-игрок Мостовой: думаю, что "Краснодар" должен удержать преимущество в РПЛ

Экс-игрок Мостовой: думаю, что "Краснодар" должен удержать преимущество в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 26-го тура и заявил, что считает "Краснодар" главным претендентом на победу в нынешнем сезоне.

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