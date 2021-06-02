ИЗВЕСТИЯ iz

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«Я уверен, что «Почта России» недостойна такого имиджа»

«Я уверен, что «Почта России» недостойна такого имиджа»

Беспилотные аппараты доставки посылок планируется запустить на Камчатке, Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а затем и в других регионах, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

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