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Пекин отменяет ограничения на казахстанско-китайской границе

Пекин отменяет ограничения на казахстанско-китайской границе

Однако водители транспорта обязаны предоставить визы и тесты ПЦР.Комитет государственных доходов МФ Казахстан утверждает, что Пекин с января 2023 года отменяет ранее введённые ограничения и карантинные меры на казахстанско-китайской границе.

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