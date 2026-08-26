Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские войска применяют террористические методы, аналогичные тем, что использовались в Афганистане и других конфликтах Африки и Азии, под руководством иностранных инструкторов.
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