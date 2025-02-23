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Царьград

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RusVesna: Россия нанесла по Украине массированный удар дронами "Герань"

RusVesna: Россия нанесла по Украине массированный удар дронами "Герань"

Атакованы объекты в Киеве и Одесской области. Военкоры насчитали около 200 беспилотников-камикадзе.Минувшей ночью Украина подверглась массовой атаке беспилотников, сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны" (RusVesna).

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