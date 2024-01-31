Не мешайте Боре облажаться

Боря, вне всяких сомнений, большой чудак. Только не совсем чудак, -чуть-чуть на другую букву. Это - 100%!Но именно сейчас он невольно выполняет очень важную государственную задачу, - он является олицетворением всей голозадой тусовочки, всех понауехавших, всех "Би-2", макаревичей, пугалкиных, ходорковских, прочих шендеровичей и обиженных граждан, считающих, что Путин у них всё украл и, если бы не он, они давно бы все жили, как арабские шейхи, только не, как тупые шейхи - в Аравии, а на Лазурном берегу.