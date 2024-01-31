Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Не мешайте Боре облажаться

Не мешайте Боре облажаться

Боря, вне всяких сомнений, большой чудак. Только не совсем  чудак, -чуть-чуть на другую букву.  Это - 100%!Но именно сейчас он невольно выполняет очень важную государственную задачу, - он является олицетворением всей голозадой тусовочки, всех понауехавших, всех "Би-2", макаревичей, пугалкиных, ходорковских, прочих шендеровичей и обиженных граждан, считающих, что Путин у них всё украл и, если  бы не он, они давно бы все жили, как арабские шейхи, только не, как тупые шейхи - в Аравии, а на Лазурном берегу.

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Комментарии
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федор
Президент Надеждин уже смешно. Это чучело только и может по ток шоу бегать и дурачком прикидываться… Обыкновенная мразота.
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13 час.

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