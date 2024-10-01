Шоу-бизнес: Почему трещит по швам брак Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой: Творческие разногласия или новая любовь

Федор Бондарчук и Паулина Андреева – пара, которая с самого начала оказалась в эпицентре внимания. Слухи о романе разлетелись молниеносно, особенно когда стало известно, что ради новой возлюбленной режиссер расстался с женой после 25 лет совместной жизни.
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