Шоу-бизнес: Почему трещит по швам брак Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой: Творческие разногласия или новая любовь

Федор Бондарчук и Паулина Андреева – пара, которая с самого начала оказалась в эпицентре внимания. Слухи о романе разлетелись молниеносно, особенно когда стало известно, что ради новой возлюбленной режиссер расстался с женой после 25 лет совместной жизни.