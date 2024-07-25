Жертвами нацистского геноцида стали более 3 тысяч жителей Липецкой области

Жертвами немецко-фашистских захватчиков и их пособников в 1941–1943 годах на территории нынешней Липецкой области стали свыше 3000 человек, что является геноцидом советского народа, постановил Липецкий областной суд 25 июля.
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