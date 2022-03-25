О патриотическом воспитании поговорили члены Молодежного совета при Думе Уссурийска

Заседание Молодежного совета при Думе городского округа прошло в Уссурийске. Основные темы, которые затронули представители молодежи, касались патриотического воспитания подрастающего поколения и участие в конкурсе "Моя законотворческая инициатива", а также исключили из состава Совета троих прогульщиков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.
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