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О патриотическом воспитании поговорили члены Молодежного совета при Думе Уссурийска

О патриотическом воспитании поговорили члены Молодежного совета при Думе Уссурийска

Заседание Молодежного совета при Думе городского округа прошло в Уссурийске. Основные темы, которые затронули представители молодежи, касались патриотического воспитания подрастающего поколения и участие в конкурсе "Моя законотворческая инициатива", а также исключили из состава Совета троих прогульщиков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.

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