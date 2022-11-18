Антони купил Lamborghini за 385 тысяч евро в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022. Как пишет A Bola, вингер «Манчестер Юнайтед» купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро в честь попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.