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Царьград

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Льюис Хэмилтон врезался в стену на Гран-при Испании в Мадриде

Льюис Хэмилтон врезался в стену на Гран-при Испании в Мадриде

На Гран-при Испании Льюис Хэмилтон из команды "Ферарри" сталкивается со стеной. Инцидент произошел во время третьей сессии свободных заездов на трассе "Мадринг" в Мадриде, вызвав остановку практики.

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