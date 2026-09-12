Льюис Хэмилтон врезался в стену на Гран-при Испании в Мадриде

На Гран-при Испании Льюис Хэмилтон из команды "Ферарри" сталкивается со стеной. Инцидент произошел во время третьей сессии свободных заездов на трассе "Мадринг" в Мадриде, вызвав остановку практики.
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