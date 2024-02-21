Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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владимир рябченко
Щас найдётся свой &quot;предприниматель&quot; доить треску...?
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Володина надо посадить на пенсию пенсионеров,вот тогда он запоет другим голосом.Как такие живут на свете,где совесть?
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4 час.
Владимир Шалимов
Это надо было сделать ещё позавчера - сразу же в ответ на введение санкций против нас наглоссаками. Нашим властедержцам уж в который раз доходит &quot;на седьмые сутки&quot; - как тому жирафу.
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26 мин.

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