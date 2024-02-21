Володин: англичане 40 процентов меню формируют из российской рыбы Вячеслав Володин. Архивное фото Читать ria.
Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин
Комментарии
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владимир рябченко
Щас найдётся свой "предприниматель" доить треску...?
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Володина надо посадить на пенсию пенсионеров,вот тогда он запоет другим голосом.Как такие живут на свете,где совесть?
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4 час.
Владимир Шалимов
Это надо было сделать ещё позавчера - сразу же в ответ на введение санкций против нас наглоссаками. Нашим властедержцам уж в который раз доходит "на седьмые сутки" - как тому жирафу.
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26 мин.
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