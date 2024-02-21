Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

Володина надо посадить на пенсию пенсионеров,вот тогда он запоет другим голосом.Как такие живут на свете,где совесть?

Владимир Шалимов

Это надо было сделать ещё позавчера - сразу же в ответ на введение санкций против нас наглоссаками. Нашим властедержцам уж в который раз доходит "на седьмые сутки" - как тому жирафу.