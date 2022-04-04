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Экс-премьер Молдовы о событиях на Украине: Такие преступления не могут остаться без наказания

Экс-премьер Молдовы о событиях на Украине: Такие преступления не могут остаться без наказания

Изображения о зверствах нелюдей в окрестностях Киева ужасны, считает экс-премьер Молдовы Ион Кику.  - Если эти изображения являются подлинными - те, которые совершили эти преступления являются военными преступниками и заслуживают новый Нюрнберг.

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