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В Германии не поверили в готовность Армении присоединиться к Евросоюзу

В Германии не поверили в готовность Армении присоединиться к Евросоюзу

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Армения делает успешные шаги в сторону евроинтеграции, но говорить о полной готовности вступить в Евросоюз пока рано.

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