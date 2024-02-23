Оборона врага сыплется, как домино. Но окно возможностей для России скоро закроется

Оборона врага в зоне СВО сыплется, как домино. Но окно возможностей для России скоро закроется. Ян Гагин объяснил, почему русским военным важно не сбавлять темп и развивать успехи после взятия Авдеевки прямо сейчас.
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