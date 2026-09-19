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Хуситы атаковали Эр-Рияд и резиденцию наследного принца Саудовской Аравии

Хуситы атаковали Эр-Рияд и резиденцию наследного принца Саудовской Аравии

Минувшей ночью йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетные удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду.

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