"Вкусвилл" заблокировал партию пельменей после информации об отравлении

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Торговая сеть "Вкусвилл" заблокировала партию пельменей "Мясное ассорти" от производителя "Чали" после того, как в компанию поступила информация об отравлении от покупателя, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе организации.